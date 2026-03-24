Mann bei Messerangriff in Flüchtlingsunterkunft verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Sanitäter brachten den Mann mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Der Mann sei während der gesamten Fahrt ansprechbar gewesen, hieß es.

Beamte nahmen einen Verdächtigen fest. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Worum es in dem Streit ging, war zunächst unklar.