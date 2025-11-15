Mann bei Dachstuhlbrand verletzt – 500.000 Euro Schaden

Borstel (dpa/lni) –

Beim Brand eines Dachstuhls bei Sulingen ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 40-Jährige zog sich beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, Brandverletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Das Feuer war in der Nacht zum Samstag in einem Zimmer im Obergeschoss eines Wohnhauses auf einem Gehöft ausgebrochen. Die 62-jährige Mutter des Mannes, die ebenfalls in dem Haus in Borstel wohnt, blieb unverletzt.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern. Das betroffene Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.