Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr Oldenburg. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Hoya (dpa/lni) – Ein 54-Jähriger ist bei einem Brand in seiner Wohnung im Landkreis Nienburg schwer verletzt worden. Wie das Feuer in Hoya ausgebrochen war, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten am Montagabend wegen des starken Qualms ihre Wohnungen verlassen. Weitere Details nannte der Sprecher zunächst nicht.