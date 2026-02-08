Mann bei Brand in Jenfeld lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 45 Jahre alter Mann ist bei einem Brand im Hamburger Stadtteil Jenfeld lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Zuvor habe es laut den Bewohnern einen lautet Knall gegeben.

Der 45-Jährige wurde mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Drei Wohnungen des Hauses sind nach Angaben der Polizei unbewohnbar.