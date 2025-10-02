Mann bei Brand auf Segelboot verletzt

Lübeck (dpa) –

Mit einer Rettungsinsel hat sich ein Segler in der Lübecker Bucht von seinem brennenden Segelboot gerettet. Eine Motorjacht nahm den 73-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen am Dienstagnachmittag auf, wie die Polizei berichtete. Der Segler erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen.

Seenotretter brachten den Mann zur weiteren medizinischen Versorgung an Land. Ein weiterer Seenotrettungskreuzer löschte den Brand und schleppte das Boot zum Ostpreußenkai in Lübeck-Travemünde. Dort sank es über Nacht. In den nächsten Tagen sind Bergungsmaßnahmen geplant. Die Brandursache ist den Angaben zufolge unklar.