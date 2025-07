Mann bei Autounfall in Hamburg schwer verletzt

Bei einer Kollision mehrerer Autos in Eppendorf wurde ein Mann schwer verletzt (Symbolbild). Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist bei einer Kollision mehrerer Autos in Hamburg-Eppendorf schwer verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Autos wollte am Samstagabend einen haltenden Bus überholen und übersah dabei den Wagen eines 61-Jährigen, der bereits zum Überholmanöver angesetzt hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 23-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge gegen den Bus geschoben. Der Wagen des 61-Jährigen hat sich demnach überschlagen und blieb auf der anderen Fahrspur seitlich liegen. Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 61-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach Angaben der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus dem Auto befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 23-Jährige und dessen Beifahrer kamen ins Krankenhaus. Der Beifahrer wurde nach Polizeiangaben leicht verletzt. Zur Art der Verletzungen bei dem 23-Jährigen lagen der Polizei zunächst keine Angaben vor. Die Insassen des Busses und des entgegenkommenden Autos blieben unverletzt.