Mann bei Auseinandersetzung mit Messer und Schere verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnunterkunft für Drogenabhängige und ehemalige Häftlinge im Hamburger Stadtteil Hausbruch ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten sollen am Samstagabend zwei Männer mit einem Messer und einer Schere in einer Wohnung aufeinander losgegangen sein, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll ein 60-Jähriger einen 58 Jahre alten Mann zunächst oberflächlich mit einer Schere verletzt haben, weswegen der 58-Jährige ihn wiederum mit einem Messer angriff und ihm einen tiefen Stich in den Bauchraum versetzte.

Der 60 Jahre alte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch in der Nacht operiert wurde. Nach Angaben der Polizei schwebt er jedoch nicht in Lebensgefahr. Der 58-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm konnten die Beamten Alkohol im Blut feststellen. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung waren am Sonntag zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zuvor haben andere Medien berichtet.