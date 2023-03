Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg ist am Mittwoch ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat am Nachmittag in einer Parkanlage an der Nordschleswiger Straße, wie ein Polizeisprecher sagte. Es seien daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen erfolgt. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.