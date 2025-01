Mann bei Auseinandersetzung in Kieler Fußgängerzone verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einer Auseinandersetzung in der Kieler Fußgängerzone ist ein Mensch am Nachmittag verletzt worden. Einsatzkräfte nahmen einen Tatverdächtigen fest, wie die Polizei mitteilte. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Beamte sperrten einen Teil der Holstenstraße am Nachmittag vorübergehend ab. Mehrere Streifenwagen-Besatzungen waren vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen hatte es eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Die Hintergründe waren laut Polizei zunächst unklar. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand nach Polizeiangaben nicht. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.