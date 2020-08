Mann bei Auseinandersetzung in Hamburg mit Stichen verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Bei einer Auseinandersetzung am Hamburger Neuen Pferdemarkt ist ein Mann mit Stichen verletzt worden. Etwa zwanzig Menschen waren am frühen Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache aneinandergeraten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei wurde auf den Mann eingestochen. Ob es sich bei der Waffe um ein Messer oder um einen anderen Gegenstand handelte, war zunächst unklar.

Der Mann kam in ein Krankenhaus, schwebte nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht in Lebensgefahr, wie der Sprecher sagte. Angaben zu weiteren Verletzten gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauerten an.