Vechta (dpa/lni) – Bei einem Arbeitsunfall in einer Firmenhalle ist in Vechta ein 59 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Der aus Quakenbrück (Kreis Osnabrück) stammende Mann wollte eine Maschine von einer Wand demontieren. Die Maschine stürzte auf ihn herab und verletzte ihn schwer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 59-Jährige starb noch am Montagmittag an der Unglücksstelle. Die Kollegen des Unfallopfers mussten von der Psychosozialen Notfallversorgung betreut werden.

