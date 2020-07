Averlak (dpa/lno) – Ein Arbeiter ist am Mittwoch bei einem Unfall in Averlak im Kreis Dithmarschen verletzt worden. Bei Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch wurden ihm zwei Finger abgequetscht, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Bei den Arbeiten musste ein größeres Stück Asphalt angehoben werden, das dabei zerbrach und auf die Hand des 29-Jährigen fiel. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in das Klinikum Hamburg Boberg.