Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn. Foto: Hannibal Hanschke/dpa/Symbolbild

Glinde (dpa/lno) – Bei einem Arbeitsunfall in Glinde im Kreis Stormarn ist am Montag ein Mann schwer verletzt worden. In einer Lagerhalle in einem Gewerbepark war der Arbeiter nach Polizeiangaben zwischen einer Hebebühne und mehreren Dachsparren eingeklemmt worden. Er wurde von der Feuerwehr befreit und vom Rettungsdienst reanimiert. Anschließend wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.