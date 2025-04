Mann bei Angriff auf Reeperbahn lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Durch mehrere Stiche mit einem Messer in den Rücken ist ein 46 Jahre alter Mann auf der Hamburger Reeperbahn lebensgefährlich verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Tatverdächtige konnte am Montagabend zunächst fliehen, wurde wenig später in einer Wohnung in Altona vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Das Opfer wurde notoperiert und ist laut Polizei inzwischen außer Lebensgefahr. Nach Polizeiangaben war der mutmaßliche Täter mit seiner Partnerin auf der Reeperbahn unterwegs, als sie nach bisherigem Ermittlungen auf den ehemaligen Lebensgefährten der Frau trafen. Nach einem zunächst verbalen Streit soll der 42-Jährige dem anderen Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter leistete Erste Hilfe, bevor das Opfer notoperiert wurde. Die Mordkommission ermittelt.