Mann bedroht Polizei und Passanten mit Messer

Goslar (dpa/lni) –

Ein 73 Jahre alter Mann hat mehrere Menschen in Goslar mit einem Messer bedroht. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte er am Samstagnachmittag zunächst ein Ehepaar auf einer Straße mit dem Messer zu verletzen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach griff er einen Passanten mit dem Messer an. Als die Polizei eintraf, attackierte er auch sie mit dem Messer. Der Mann wurde festgenommen, ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Verletzt wurde niemand.