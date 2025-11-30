Mann bedroht Polizei mit Messer – Festnahme

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann in Hamburg-Heimfeld hat Polizisten mit einem Messer bedroht und ist festgenommen worden. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert, weil der 63-Jährige auf einem Balkon herumgeschrien und mit einem Messer hantiert habe, hieß es vom Lagedienst der Polizei. Er habe den Beamten gedroht, sie abzustechen. Daraufhin seien Spezialeinsatzkräfte angefordert worden, die den Mann überwältigten. Der 63-Jährige sollte einem Amtsarzt vorgeführt werden. Der Polizeieinsatz dauerte mehr als zwei Stunden. Zunächst hatte das «Hamburger Abendblatt» über den Vorfall berichtet.