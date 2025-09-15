Mann bedroht Polizei mit Axt und wird getasert

Bremen (dpa/lni) –

Ein aggressiver Mann ist in Bremen von der Polizei mit einem Taser überwältigt worden. Die Einsatzkräfte seien zunächst zu einer Ruhestörung wegen zu lauter Musik in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte die Polizei mit. Vor dem Haus seien sie dann auf einen 52 Jahre alten Mann gestoßen, der demnach ein «sehr sprunghaftes und aggressives Verhalten zeigte» und kaum ansprechbar gewesen sei. Plötzlich habe er eine Axt gezogen und sei damit bedrohlich auf die Polizisten zugegangen.

Als die Beamten ihre Waffen zogen, habe der Mann die Axt weggelegt und sei in seine Wohnung geflüchtet. Eine Verhandlungsgruppe, eine spezielle geschulte Einheit der Polizei, versuchte anschließend Kontakt zu dem Mann herzustellen. Doch dieser habe laut Polizei immer wieder mit Gegenständen wie einer Schere oder einem Hammer hantiert und gedroht, diese einzusetzen.

52-Jähriger kommt in psychiatrischen Einrichtung

Als der 52-Jährige auf ein benachbartes Garagendach sprang, auf dem auch Polizisten waren, stoppten ihn die Spezialkräfte schließlich mit einem Taser. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann Prellungen und Abschürfungen. Er wurde anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Drei Polizisten wurden bei dem Einsatz am Sonntagnachmittag leicht verletzt.