Mann baut mit 3,4 Promille und falschen Kennzeichen Unfall

Nörten-Hardenberg (dpa/lni) –

Falsche Kennzeichen, 3,4 Promille und ohne Führerschein: Die Polizei hat gegen einen Autofahrer nach einem selbst verschuldeten Unfall gleich drei Strafverfahren eingeleitet. Der 50-Jährige hatte am Sonntagabend nach eigener Aussage auf der Bundesstraße 3 bei Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) zu seinem Handy gegriffen und daher eine Kurve übersehen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde stark beschädigt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Bei der Fahrzeugkontrolle stellte sich zudem heraus, dass die luxemburgischen Kennzeichen gefälscht waren. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass Auto am selben Tag gekauft zu haben. Gegen ihn wird wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum und Urkundenfälschung ermittelt.