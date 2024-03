Mann aus der Trave gerettet

Lübeck (dpa/lno) –

Polizei und Feuerwehr haben am Donnerstag einen 77 Jahre alten Mann am Rande der Lübecker Altstadt aus der Trave gerettet. Der 77-Jährige war nach Polizeiangaben bei der Burgtorbrücke ins Wasser gestiegen und dann beim Schwimmen in offenes Gewässer abgetrieben. Zeugen hätten berichtet, dass der Mann zunehmend Probleme gehabt habe, sich über Wasser zu halten, teilte die Polizei mit.

Die zuerst an der Unfallstelle eintreffenden Polizeibeamten konnten den 77-Jährigen zunächst mit einer Rettungsstange an der Mauer unterhalb einer weiteren Brücke festhalten. Ein Rettungsschwimmer der Feuerwehr zog den Mann schließlich aus dem Wasser.

Der 77-Jährige wurde mit Unterkühlungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann an der Stelle ins Wasser gestiegen war, ist nach Polizeiangaben nicht bekannt. Eigentlich bestehe dort Badeverbot, sagte eine Sprecherin.