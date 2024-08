Mann attackiert Zivilpolizistin in Park – Festnahme

Hamburg (dpa/lno) –

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter ist bei einem Angriff auf eine Frau in Hamburg-Bramfeld an eine Polizistin in Zivil geraten – und festgenommen worden. Der Tatverdächtige habe die 33-jährige Beamtin in der Nacht zum Samstag sexuell bedrängt und umklammert, teilte die Polizei mit. Zum genauen Ablauf der Festnahme wollte die Polizei keine Angaben machen. Auf der Flucht sei der 38-Jährige aber in ein Regenrückhaltebecken gesprungen. Weitere Beamte hätten ihn festgenommen, hieß es. Eine Richterin erließ einen Haftbefehl.

Zwei weitere Angriffe auf Frauen

Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige schon im Juni zwei Frauen im Stadtteil Wandsbek attackierte. Allerdings hatten sich auch seine früheren Opfer mit Erfolg zur Wehr gesetzt. Eine 33-Jährige hatte laut um Hilfe geschrien, woraufhin der Täter mit einem Fahrrad die Flucht ergriff. Eine 26-Jährige wehrte sich und konnte weglaufen.