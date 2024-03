Mann angeschossen – lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil St. Georg ist am Ostersonntag unweit des Hauptbahnhofs ein Mann angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer sei am frühen Morgen auf dem Gehweg am Steindamm Ecke Adenauerallee gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe mehrere Schusswunden gehabt und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Zu den Hintergründen der Tat sagte die Sprecherin zunächst nichts. Auch machte sie keine Angaben zur Identität des Opfers. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen.

Einem Bericht der Hamburger «Morgenpost» zufolge wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 5.00 Uhr zum mutmaßlichen Tatort gerufen. Während ein Notarzt das Opfer versorgt habe, hätten Polizisten den Bereich abgesperrt. Anschließend hätten sie am Morgen Spuren gesichert. Von dem oder den Tätern fehle bislang jede Spur.