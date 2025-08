Mann an Lagerfeuer durch Stichflamme schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Lagerfeuer schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gekommen (Archivbild). Christian Sappeck/BLP/dpa

Wittstock/Dosse (dpa) –

Bei einer Feier einer Gruppe aus Niedersachsen an einem Lagerfeuer ist in Brandenburg ist ein 42-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger habe auf einmal eine brennbare Flüssigkeit in das Feuer gegossen, die eine Stichflamme auslöste, teilte die Polizei mit. Die Kleidung des 42-Jährigen fing Feuer. Mehrere Mitglieder der Gruppe hätten die Flammen gleich erstickt und Erste Hilfe geleistet.

Der Mann sei danach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen worden. Gegen den 20-Jährigen sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Der Vorfall passierte in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände eines Segelflugplatzes in Wittstock/Dosse.