Mann an der Außenalster schwer verletzt und ausgeraubt

Hamburg (dpa/lno) – Zwei unbekannte Männer haben einen 40-Jährigen an der Hamburger Außenalster schwer verletzt und ausgeraubt. Die Täter verprügelten den Mann, stahlen seinen Rucksack und schubsten ihn in die Alster, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die etwa 30 Jahre alten Räuber seien geflüchtet. Mitarbeiter der Stadtreinigung fanden den Mann, dieser habe schwere Kopfverletzungen und Wunden an den Händen gehabt. Die Tat geschah laut Polizei am Freitag vergangener Woche.

Pressemitteilung der Polizei Hamburg