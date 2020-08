Maler Michael Armitage erhält Kunstpreis Ruth Baumgarte

Hannover (dpa/lni) – Der britisch-kenianische Maler Michael Armitage erhält heute den mit 20 000 Euro dotierten Kunstpreis Ruth Baumgarte. Er ist nach seiner 2013 gestorbenen Stifterin benannt, die als Künstlerin mit einem Afrika-Zyklus bekannt wurde. Der 1984 in Nairobi geborene Armitage verbinde in seinen Ölgemälden Elemente der westlich-europäischen Kunstgeschichte mit der künstlerischen Tradition Afrikas und entwickele dabei einen ganz eigenen Stil, begründete die Jury.

Der Preis wird im Sprengel Museum Hannover übergeben. Das Haus der Kunst in München stellt Armitage, der im vergangenen Jahr auf der Biennale in Venedig vertreten war, von Freitag (4. September) an in einer Ausstellung vor. Er ist der sechste Träger des Kunstpreises Ruth Baumgarte. Zuvor wurden Mona Hatoum, Amelie von Wulffen, Kader Attia, Judith Hopf und Nan Goldin ausgezeichnet.

PM der Stiftung