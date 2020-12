Mainz gegen Bremen wieder mit Torjäger Mateta

Der Mainzer Jean-Philippe Mateta in Aktion. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mainz (dpa) – Der Tabellenvorletzte FSV Mainz 05 baut im Kellerduell der Fußball-Bundesliga mit Werder Bremen wieder auf Torjäger Jean-Philippe Mateta. Der Franzose wurde für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) von Trainer Jan-Moritz Lichte in die Startelf beordert, nachdem er zuletzt bei Hertha BSC (0:0) nur Ersatz war. Dafür sitzt Karim Onisiwo zunächst auf der Bank. Im Mittelfeld wird Leandro Barreiro durch Jean-Paul Boetius ersetzt. «Offensiv wollen wir gefährlicher werden als in Berlin», sagte Lichte kurz vor dem Anpfiff beim Pay-TV-Sender Sky.

Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat seine Anfangsformation gegenüber dem 1:2 gegen Borussia Dortmund nur auf einer Position geändert. Anstelle von Jean-Manuel Mbom spielt der Österreicher Romano Schmid.

