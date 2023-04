Mainz 05 mit Bayern-Besiegern in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) –

Bayern-Besieger FSV Mainz 05 wird seine Jagd auf einen Europapokal-Platz in der Fußball-Bundesliga mit derselben Formation fortsetzen wie beim Erfolg gegen den Titelverteidiger aus München. Trainer Bo Svensson vertraut im Spiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) den Spielern, die am Samstag vergangener Woche den Rekordmeister mit 3:1 bezwungen hatte. Die Mainzer sind seit zehn Spielen ohne Niederlage.

VfL-Trainer Niko Kovac muss den gelbgesperrten Micky van de Ven ersetzen. Für ihn spielt Joshua Guilavogui in der Wolfsburger Deckung. Auch die Niedersachsen können sich noch Hoffnungen auf die Europapokal-Qualifikation machen.