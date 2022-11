Mahnwache vor Brennelementefabrik in Lingen

Umweltschützer demonstrieren gegen eine mutmaßliche Lieferung von Uran aus Russland in Lingen. Lars Klemmer/dpa

Lingen (dpa/lni) –

Mehrere Atomkraftgegner haben in Lingen im Emsland vor einer Brennelementefabrik gegen eine angebliche Lieferung russischen Urans protestiert. Es hätten 20 bis 25 Menschen an der Mahnwache teilgenommen, sagte ein Veranstalter. Ob tatsächlich Kernbrennstoffe nach Lingen geliefert werden, ist unklar. Eine Sprecherin der Polizei wollte sich dazu nicht äußern. Die Mahnwache sei ordnungsgemäß von den Umweltaktivisten angemeldet worden.

Erst Ende September hatte ein Uran-Transport aus Russland die Fabrik erreicht, wie aus veröffentlichten Daten des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hervorging. Für Kernbrennstoffe gibt es ebenso wie für Gas auf EU-Ebene kein Einfuhrverbot aus Russland.

In Lingen werden seit mehr als 40 Jahren Brennelemente für die nukleare Stromerzeugung in Europa hergestellt. Die Brennelementefabrik gehört dem französischen Unternehmen Framatome. Sie beliefert unter anderem Atomkraftwerke in Belgien, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Spanien, Schweden und Finnland.