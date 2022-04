Magdeburgs Handballer folgen Kiel ins Pokalfinale

Hamburg (dpa) –

Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg ist Rekordsieger THW Kiel ins Finale um den deutschen Handball-Pokal gefolgt. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann am Samstag vor 12.800 Zuschauern in Hamburg ihr Halbfinale gegen den Endrunden-Neuling HC Erlangen mit 30:22 (17:13). Zuvor hatte der THW durch ein 28:26 (12:12) über Titelverteidiger TBV Lemgo Lippe zum 15. Mal in der Club-Geschichte das Finale erreicht.

Bester Werfer des Tabellenführers war Omar Ingi Magnusson mit sechs Toren. Für die Franken erzielten Simon Jeppsson und Antonio Metzner je fünf Treffer.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase fand Magdeburg immer besser ins Spiel. Die beiden Isländer Magnusson und Gisli Kristjansson rissen mit ihren schnellen Aktionen die Abwehr der Franken auseinander. Vom 7:7 (11.) zog der SCM über 13:9 (18.) auf 17:12 (25.) davon. Starker Rückhalt war nicht nur in dieser Phase Torhüter Jannick Green.

Magdeburg blieb auch nach der Pause aktiv und war bereits beim 23:16 (44.) auf der sicheren Seite. Den Erlangern war bei ihrer Premiere in einem Pokal-Halbfinale eine gewisse Unsicherheit anzumerken. Hätte Schlussmann Martin Ziemer nicht zahlreiche Bälle der Magdeburger abgewehrt, wäre die Niederlage für das Team von Trainer Raul Alonso noch deutlicher ausgefallen.