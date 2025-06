Magdeburg-Trainer Titz wechselt zu Hannover 96

Hannover (dpa) –

Christian Titz vom 1. FC Magdeburg wird neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Das gaben beide Clubs nach wochenlangen Verhandlungen bekannt. «Er bringt eine sehr klare Philosophie mit und steht für einen Fußball, den wir bei Hannover 96 sehen wollen: mutig, intensiv und nach vorne orientiert», sagte Hannovers Geschäftsführer Marcus Mann über den 54-Jährigen.

Mit Titz kommt Co-Trainer André Kilian in die niedersächsische Landeshauptstadt. Lars Barlemann werde weiter zum 96-Trainerteam gehören, hieß es in der 96-Mitteilung.

Titz arbeitete viereinhalb Jahre in Magdeburg und führte den früheren Europapokalsieger in dieser Zeit aus dem Abstiegskampf der 3. Liga in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Diese Kontinuität und seinen offensiven Spielstil soll er nun auch in Hannover einbringen. Vor seiner Zeit in Magdeburg hatte Titz unter anderem den Hamburger SV betreut.

Neuer Magdeburger Trainer wechselt aus Stuttgart

Neuer Cheftrainer in Magdeburg wird Markus Fiedler. Der 39-Jährige kommt vom Drittligisten VfB Stuttgart II an die Elbe und tritt somit die Nachfolge des nach Hannover abgewanderten Titz an. Fiedler wird beim FCM am 23. Juni die erste Trainingseinheit leiten. Da sein Vertrag in Stuttgart noch lief, musste der FCM eine Ablöse an die Schwaben bezahlen.

Titz kennt Sportdirektor Becker aus HSV-Zeiten

Die 96er verpassten zuletzt zum sechsten Mal nacheinander ihr großes Ziel Erstliga-Rückkehr. Der Club beschäftigte allein in der vergangenen Saison drei Trainer: Stefen Leitl, André Breitenreiter und Barlemann.

«Ich bin dankbar, dass man mir das Vertrauen und die Verantwortung übertragen hat, das Traineramt bei Hannover 96 zu übernehmen», sagte Titz. Trainingsstart ist am kommenden Samstag.

Er und Hannovers neuer Sportdirektor Ralf Becker kennen sich zudem aus ihrer kurzen gemeinsamen Zeit beim HSV nach dem Bundesliga-Abstieg 2018.