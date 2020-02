Magath glaubt trotz Niederlage im Stadtduell an HSV-Aufstieg

Der ehemalige Bundesliga-Fußballtrainer, Felix Magath, glaubt an den Bundesliga-Aufstieg des HSV. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Auch nach der Niederlage im Stadtduell gegen den FC St. Pauli ist der frühere HSV-Trainer Felix Magath von der Rückkehr des Hamburger SV in die Fußball-Bundesliga überzeugt. «Ich glaube fest daran, dass der HSV diese Saison aufsteigt», sagte der 66-Jährige am Sonntagabend in der NDR-Sendung «Sportclub». Jede Situation habe auch ihre Chance, sagte der ehemalige Spieler, Trainer und Manager des HSV mit Blick auf das 0:2 am Samstag gegen den FC St. Pauli. «Nie verzagen, es geht weiter», meinte er.

Dass Trainer Dieter Hecking die Schuld für die Niederlage auf sich genommen hat, bewertete Magath positiv. «Das zeigt, dass er ein erfahrener Trainer ist. Er weiß schon, wann er welche Maßnahme ergreift», sagte. «Und wenn er der Meinung ist, der Mannschaft ein bisschen den Druck zu nehmen, dann ist das eben eine gute Reaktion.»

