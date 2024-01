Magaard-Ersatz da: HSV-Handballer holen neuen Kreisläufer

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat am Donnerstag den Kreisläufer Dino Corak verpflichtet und damit auf die schwere Knieverletzung des Dänen Andreas Magaard reagiert. Der 29 Jahre alte Corak kommt vom Zweitligisten TV Großwallstadt und erhielt nach Angaben des HSV vorerst einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag.

«Ich bin total glücklich, dass ich die Chance bekomme, mich jetzt in der stärksten Liga der Welt zu beweisen, nachdem ich in den vergangenen Jahren in der 2. Liga gezeigt habe, was ich kann», sagte Corak, der in Aschaffenburg geboren wurde und kroatische Wurzeln hat. Für den siebenmaligen deutschen Meister Großwallstadt spielte er seit 2017, seit dieser Saison sogar als Kapitän.

Der Stamm-Kreisläufer Magaard erlitt im Dezember eine schwere Meniskus- und Kreuzbandverletzung im Knie. Der 25-Jährige fällt für den Rest dieser Saison aus.