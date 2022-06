Mäßige Temperaturen und starker Wind an der Küste

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Dienstag bis in die Abendstunden Sturmböen an der Küste. Die Temperaturen erreichen dort höchstens 16 Grad, wie der DWD mitteilte. Im Rest von Niedersachsen und Bremen werden Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad erwartet. In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen stabil. Von Mittwochnachmittag an zieht von Westen her Regen über Niedersachsen. Am Donnerstag kann es vereinzelt zu Gewittern kommen. Zum Wochenende hin größere Auflockerungen bei Höchsttemperaturen von 13 Grad.