Männliche Wasserleiche in Hamburg-Barmbek gefunden

Hamburg (dpa/lno) –

In einem Bach in Hamburg-Barmek ist am Sonntagnachmittag eine männliche Wasserleiche gefunden worden. Die Polizei sei von einem Anrufer über eine nicht ansprechbare Person im Uferbereich informiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Hamburg. Taucher der Feuerwehr haben den Leichnam schließlich aus dem Bach Seebek geborgen. Er sei anschließend ins Institut für Rechtsmedizin gefahren worden, so ein Feuerwehrsprecher. Ob es am Körper des Toten Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang. Auch die Identität des Mannes war zunächst unklar.