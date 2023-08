Männliche Leiche entdeckt: Ist es der vermisste 15-Jährige?

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist am Mittwochvormittag beim Anleger Blankenese eine männliche Leiche entdeckt worden. Das sagte ein Polizeisprecher zu entsprechenden Medienberichten. Es werde nun geprüft, ob es sich um den 15-Jährigen handele, der am Freitag in der Elbe in der Nähe des Falkensteiner Ufers untergegangen und nicht wieder aufgetaucht war. Die Rechtsmedizin werde DNA-Untersuchungen vornehmen, sagte der Sprecher. Ein Ergebnis könnte am Donnerstag vorliegen.

Erst Mitte Juli war ein 16-Jähriger in Hamburg beim Schwimmen in der Elbe ums Leben gekommen. Erst Tage nach dem Unglück war die Leiche des Jungen gefunden worden. Passagiere eines Bootes hatten den leblosen Körper im Wasser entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.