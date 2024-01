Männer überfallen 34-Jährigen mit Schusswaffe

Dannenberg (dpa/lni) –

Ein 34 Jahre alter Mann ist in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) aus einer Gruppe von vier Männern heraus mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei fasste kurz nach der Tat drei Verdächtige, wie die Beamten am Montag mitteilten. Demnach hatten die mutmaßlichen Täter den Mann zuvor über einen Chat zu einem Treffen aufgefordert. Bei dem Treffen in der Nacht zum Montag schlugen die Räuber dann auf den 34-Jährigen ein. Sie stahlen ihm mehrere Hundert Euro sowie ein Smartphone und bedrohten ihn mit der Schusswaffe.

Danach fuhren die mutmaßlichen Räuber mit ihrem Opfer zu dessen Wohnung. Dort konnte der 34-Jährige fliehen und die Polizei verständigen. Er wurde leicht verletzt. Die Täter flohen mit zwei Autos, darunter auch der Wagen des 34-Jährigen.

Bei einer Fahndung stellten Polizisten wenig später in einem Auto drei polizeibekannte Männer im Alter von 21, 25 und 31 Jahren. In ihrem Wagen fanden die Beamten mehrere Hundert Euro Bargeld. Da auch die Täterbeschreibung auf die Männer zutraf, wurden sie festgenommen. Die Tatverdächtigen sollten am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen sie wird wegen schweren Raubs, Autodiebstahls und Freiheitsberaubung ermittelt.