Männer stehlen Linienbus – Fahrt endet im Straßengraben

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem gestohlenen Linienbus haben zwei junge Männer in Hamburg-Bergedorf eine nächtliche Fahrt unternommen – und sind damit im Graben gelandet. Die 19 und 28 Jahre alten Männer hatten in der Nacht zu Samstag den Betriebshof der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holsten (VHH) betreten und dort einen Bus entdeckt, in dem Schlüssel steckten, wie die Polizei mitteilte.

Die selbst ernannten Busfahrer setzten sich spontan ans Steuer und fuhren in Richtung Neuengammer Hausdeich. In einer Kurve verloren sie jedoch die Kontrolle über den Bus und rutschten in den Straßengraben, wo der Bus auf die Seite kippte. Eine Anwohnerin hörte den lauten Knall und verständigte die Polizei.

Zunächst flüchteten die Männer vom Unfallort – kehrten jedoch wenig später während des laufenden Polizeieinsatzes zurück und bekannten sich zu dem Unfall. Verletzt wurde niemand. Laut Polizeiangaben war kein Alkohol im Spiel, die Fahrer konnten jedoch auch keinen Führerschein vorweisen. Nach der Unfallaufnahme durften die beiden Männer wieder gehen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch, Diebstahl, Sachbeschädigung und möglichen Fahrens ohne Führerschein. Zuvor berichtete das Hamburger Abendblatt.