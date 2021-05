Männer sollen Opfer mit Schlägen und Stichen verletzt haben

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Bad Salzdethfurt (dpa/lni) – Mit Schlägen und Stichen ist ein 22-jähriger Mann in Bad Salzdethfurt verletzt worden. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden am Samstag in Untersuchungshaft genommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft im Kreis Hildesheim mitteilten. Ihnen werde versuchte Tötung vorgeworfen. Die drei Männer waren am Samstag gemeinsam auf einem Besuch gewesen. Es entzündete sich ein Streit um Zigaretten, und die beiden 30 und 41 Jahre alten Verdächtigen schlugen den Angaben zufolge auf den Jüngeren ein.

Als er aus dem Haus flüchtete, sollen sie mit einem Messer gegen seinen Kopf gestochen haben. Das stark blutende Opfer hätten sie liegen gelassen. Der 22-Jährige habe selbstständig einen Rettungsdienst alarmieren können. Die mutmaßlichen Täter wurden nach kurzer Flucht gefasst. Sie hätten sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

© dpa-infocom, dpa:210529-99-787941/2

