Männer gestehen Überfall auf Tankstelle: Drei Haftbefehle

Appen (dpa/lno) – Die vier Männer, die nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Appen im Kreis Pinneberg festgenommen worden waren, haben die Tat weitgehend gestanden. Einer von ihnen hatte am Montag in der Tankstelle einen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht und eine niedrige dreistellige Bargeldsumme erbeutet. Gegen drei der Festgenommenen im Alter von 21, 24 und 26 Jahren seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle erlassen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Außerdem seien die Beute und die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den vierten Verdächtigen, einen 19-Jährigen aus Rellingen, habe die Staatsanwaltschaft keinen Antrag gestellt, da der junge Mann noch Heranwachsender sei.

