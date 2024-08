Männer geben sich als Polizisten aus und erbeuten 1200 Euro

Wolfsburg (dpa) –

Mit einer perfiden Betrugsmasche haben zwei Männer in Wolfsburg 1200 Euro Bargeld von einem Autofahrer erbeutet. Die Betrüger gaben sich als Polizisten in Zivil aus und hielten den Autofahrer zu einer vermeintlichen Verkehrskontrolle an, wie die Polizei Wolfsburg mitteilte. Sie ließen sich das Portemonnaie aushändigen. Seine Dokumente bekam der angehaltene Autofahrer schließlich zurück – Bargeld in Höhe von 1200 Euro behielten die Betrüger jedoch den Angaben zufolge ein. Daraufhin entkamen sie. Die Ermittlungen dauern an.