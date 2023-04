Männer fliehen nach versuchtem Kabel-Diebstahl über Gleise

Hamburg (dpa/lno) –

Vier Männer sind in Hamburg-Stellingen auf ein Firmengelände eingebrochen, um Kupferkabel zu stehlen. Dabei verhielten sie sich jedoch so auffällig, dass jemand die Polizei alarmierte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als die Beamten auf dem Gelände eintrafen, flohen die Männer über die S-Bahn-Gleise in Richtung eines Kleingartenvereins. Ein 41-Jähriger konnte vorläufig festgenommen werden. In einem Transporter fanden Beamte Werkzeug und Baustellenkabel. Für die Verfolgung der Flüchtigen musste der Strom in den Gleisen für kurze Zeit abgestellt werden.