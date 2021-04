Männer bedrohen Elfjährigen und rauben sein Fahrrad

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Oldenburg (dpa/lni) – Zwei Männer haben einen elfjährigen Jungen in Oldenburg bedroht und ihm sein Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhren die bislang Unbekannten am Montag mit einem silbernen oder grauen Transporter neben den Jungen. Der Beifahrer soll sein Fenster geöffnet und den Jungen aufgefordert haben, anzuhalten. Nach den bisherigen Erkenntnissen stieg der Fahrer anschließend aus und drohte dem Kind, ihm wehzutun, wenn es nicht vom Rad steigen würde. Der Elfjährige ließ sein Fahrrad los und entfernte sich ein paar Schritte. Der Mann soll das Rad daraufhin in den Transporter geladen haben. Der Junge lief nach Hause, die Eltern verständigten die Polizei, die nun Zeugen sucht und gegen die Unbekannten wegen räuberischer Erpressung ermittelt.

