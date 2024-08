Maehle-Verletzung trübt Wolfsburger Test

Irdning (dpa/lni) –

Der VfL Wolfsburg muss in der nächsten Zeit möglicherweise auf Joakim Maehle verzichten. Der dänische Rechtsverteidiger zog sich im Testspiel des Fußball-Bundesligisten gegen Como 1907 im Rahmen des Trainingslagers in Österreich eine Sprunggelenksverletzung zu und musste in der 68. Minute vorzeitig vom Platz. Die Partie in Irdning gegen den italienischen Erstligisten mit dem spanischen 2010-Weltmeister Cesc Fabregas als Trainer und dem ehemaligen Bayern-Profi Pepe Reina im Tor endete 0:0. Die Wolfsburger waren zwar das bessere Team, ließen aber ihre zahlreichen Torchancen ungenutzt.