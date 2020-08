Mähdrescher ausgebrannt: Rund 500 000 Euro Schaden

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Neubrandenburg (dpa/mv) – An der Mecklenburgischen Seenplatte sind bei der Ernte zwei Mähdrescher in Flammen aufgegangen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, ereigneten sich die Vorfälle bei etwa 34 Grad Hitze am Montag bei Hildebrandshagen nahe Woldegk und bei Bredenfelde. Feuerwehren konnten verhindern, dass sich die Flammen auf die trockenen Getreide- und Rapsfelder ausdehnten. Die Erntemaschinen brannten aus, der gesamte Schaden wurde auf 500 000 Euro geschätzt. Als Ursache vermutet die Polizei Funkenflug durch Steinschlag oder ein heißgelaufenes technisches Bauteil. Verletzt wurde niemand.