Mädchen verunglückt bei Schwimmkurs und wird reanimiert

Hamburg (dpa) –

Ein fünfjähriges Mädchen ist in Hamburg nach einem Unfall in einem Schwimmbad wiederbelebt worden. Das Kind kam danach in eine Klinik. «Wie der aktuelle Gesundheitszustand ist, können wir nicht sagen», sagte ein Polizist in Hamburg am Abend. Das Mädchen habe am Mittwochnachmittag an einer Anfänger-Schwimmgruppe im Schwimmbad Bondenwald im Stadtteil Niendorf teilgenommen. Es sei gegen 17 Uhr leblos aus dem Wasser gezogen worden. Wie genau das Unglück sich abgespielt habe, sei noch unklar, hieß es von der Polizei.