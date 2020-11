Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein fünf Jahre altes Mädchen ist in Hamburg-Osdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war am Freitag zwischen zwei parkenden Autos hindurch auf die Straße gelaufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 37-Jähriger erfasste das Kind den Angaben zufolge frontal mit seinem Auto. Die Fünfjährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

