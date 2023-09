Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Fahrendorf (dpa/lni) –

Eine junge Radfahrerin ist im Landkreis Rotenburg bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wollte die Zwölfjährige am Donnerstagabend die Kreisstraße zwischen Gnarrenburg und Bremervörde an einer Straßeneinmündung überqueren, als sie von dem Wagen eines 22 Jahre alten Autofahrers erfasst wurde. Das Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremerhavener Klinik geflogen.