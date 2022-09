Stralsund (dpa/mv) –

In Stralsund sind ein 13-jähriges Mädchen auf ihrem Fahrrad und ein Auto zusammengestoßen – das Kind wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sah das Mädchen das heranfahrende Auto nicht und fuhr am Freitagmorgen auf die Straße. Die 13-Jährige war auf dem Weg zur Schule und erlitt bei dem Zusammenstoß unter anderem Verletzungen am Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Autofahrer blieb unverletzt.