Mädchen am Bahnsteig belästigt – Hinweis von Spezialfahnder

Bremen (dpa/lni) –

Ein Spezialfahnder hat einen mutmaßlichen Sexualtäter am Bremer Hauptbahnhof wiedererkannt. Der Verdächtige soll zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren auf einem Bahnsteig belästigt haben, teilte die Bundespolizei mit. Beamte nahmen den 20-Jährigen vorläufig fest.

Der Bremerhavener soll die Jugendlichen am Mittwochabend im Zug erst in ein Gespräch verwickelt haben. Als die beiden in Syke (Landkreis Diepholz) ausstiegen, soll er sie verfolgt und am Bahnsteig bedrängt haben. Dabei soll er eines der Opfer an die Hüfte gefasst und an sich herangezogen haben. Die Mädchen flüchteten in einen anderen Zug, der Mann blieb am Bahnsteig zurück.

Ein Spezialfahnder – ein sogenannter Super-Recognizer mit besonderem Blick für Gesichter – sah Videoaufzeichnungen von dem mutmaßlichen Täter. In der Nacht zum Sonntag erkannte er den Mann am Bremer Hauptbahnhof wieder. In einer ersten Befragung soll der 20-Jährige die Tat gestanden haben.