Madsen: Über 400 Millionen Euro für Straßennetz

Kiel (dpa/lno) –

Mehr als 400 Millionen Euro sollen nach Angaben des schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministers Claus-Ruhe Madsen in diesem Jahr in das Straßennetz des Landes investiert werden. Etwa 220 Millionen Euro würde dabei von der Autobahngesellschaft des Bundes kommen und in den Erhalt und Ausbau des norddeutschen Autobahnnetzes fließen, so der CDU-Politiker am Montag. Die Investitionssumme des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) liege bei rund 214 Millionen Euro.

Trotz Kürzungen im Landeshaushalt würden so die Investitionen auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. «Allein mit den 80 Millionen Euro für die Reparatur von Landesstraßen und 18 Millionen Euro für den Radwegebau investieren wir teils viermal so viel wie noch Anfang der 2000er-Jahre», betonte Madsen. Hinzu kämen 20 Millionen Euro für die Sanierung von Kreisstraßen sowie 96 Millionen Euro Bundesmittel für den Neubau und die Erhaltung von Bundesstraßen.