Madsen erhöht Druck auf die Bahn

Kiel (dpa/lno) –

Ob Verspätungen oder Zugausfälle – in den vergangenen Wochen kam es bei der Deutschen Bahn im Netz Mitte in Schleswig-Holstein immer wieder zu Problemen. Nun will Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) den Druck auf die Bahn erhöhen, wie das Ministerium in Kiel mitteilte.

Der Minister treffe sich am Donnerstag mit dem Vorsitzenden der Regionalleitung Nord bei der DB Regio, Torsten Reh. Bei den Gesprächen soll es auch um Strafzahlungen gehen, die die Bahn wegen der anhaltenden Probleme leisten müsse.

So sind laut Verkehrsministerium im Oktober und November vor allem die Strecken zwischen Kiel und Hamburg sowie Hamburg und Flensburg betroffen gewesen. In den Monaten seien beispielsweise gerade einmal 37 Prozent der Züge zwischen Kiel und Hamburg pünktlich gewesen.

Auch der Fahrgastverband kritisierte die schlechte Pünktlichkeit zwischen Flensburg, Kiel und Hamburg. Es fehle erheblich an Kapazität, hieß es vom Verband. «Die DB Regio Schleswig-Holstein muss weitere Maßnahmen ergreifen, um die Pünktlichkeit auf den RE-Linien 7 und 70 deutlich zu verbessern», betonte das Vorstandsmitglied des Fahrgastverbandes in Schleswig-Holstein und Hamburg, Jan Niemeyer.

Ebenso forderte der Verband, dass die im Knoten Hamburg-Hauptbahnhof pünktlich abfahrbereiten Regionalzüge gegenüber dem in Hamburg-Altona endenden Fernverkehr priorisiert werden. Ansonsten käme es immer wieder zu nicht aufholbaren Verspätungen.